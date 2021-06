Amnesty: een op tien Nederlandse studentes heeft seks zonder instemming

In totaal werden 1059 hbo- en wo-studenten uit alle studiejaren aan Nederlandse onderwijsinstellingen gevraagd of zij wel eens seksueel contact hadden gehad zonder hun instemming. Meestal was er dan sprake van aandringen of doorgaan zonder dat te checken. Bij een kwart van de studenten waren zij onder invloed van alcohol of drugs.

In tien procent van de gevallen was er sprake van fysiek geweld. Ruim de helft van de studenten die seks hadden zonder instemming, beschouwen dit zelf niet als verkrachting. Zij vonden de gebeurtenis niet ernstig genoeg of voelden zich er zelf ook medeverantwoordelijk voor.