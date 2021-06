Onderzoek wijst uit: zelfs op drukke plekken houden we (meestal) voldoende afstand

Wat Lindegaard vooral opviel was de paniekerige reactie op beelden van drukke stranden en parken die in het nieuws en op social media te zien waren. "Er was veel ophef dat mensen zich niet aan de regels zouden houden, maar de beelden die we analyseerden lieten iets heel anders zien: namelijk van mensen die eigenlijk heel goed afstand houden. "

Met 300 beveiligingscamera's bestudeerde en analyseerde Lindegaard het gedrag van mensen in reactie op coronaregels in het Amsterdamse straatbeeld. Ze deed dat in opdracht van het RIVM en de gemeente zelf.

Het RIVM wilde in eerste instantie vooral weten of het dragen van een mondkapje invloed zou hebben op het houden van afstand. "Dit was in juni 2020 toen het Outbreak Management Team (OMT) nog tegen verplichte invoering van het mondkapje was. Het OMT en de regering gingen uit van de theorie dat mensen meer risico's gaan nemen met een mondkapje op," aldus Lindegaard.



Uit de beelden tijdens de korte lokale mondkapjesplicht bleek dat het mondkapje geen effect had op het houden van afstand. Alleen als het echt druk werd kwam de afstandsregel in het geding. "Als de ruimte er is, houden mensen dus netjes afstand, was onze conclusie."

Avondklok

Ook bestudeerde Lindegaard ons gedrag tijdens de avondklok. "‘Na het invoeren van de avondklok bleek 50 procent meer mensen binnen te blijven na 21.00 uur. Dat lijkt heel wat, maar dit effect was in werkelijkheid superklein omdat mensen überhaupt al weinig naar buiten gingen na 21.00 uur, dus ook voor het invoeren van de avondklok. In plaats van 3 had je bijvoorbeeld maar 2 mensen op straat."