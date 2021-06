Klein brandje in Schoorls duingebied snel onder controle

Er heeft vanavond korte tijd een brandje gewoed in het Schoorlse duingebied. Volgens de brandweer was alles snel onder controle.

De brand woedde op een relatief klein stukje duin en heide, van zo'n 10 meter. De brand was snel onder controle maar nog niet volledig uit.

De brandweer laat verder weten dat het warme weer de kans op natuurbranden verhoogt.

Schoorl was in 2009 het toneel van een serie zeer uitgebreide duinbranden. De natuur is daar nog flink van aan het bijkomen.