In de rij voor een stempel in je gele boekje bij het Telstarstadion

Het moet een raar beeld geweest zijn: twee tafels met twee stempelaars erachter en een enorme rij mensen met hun gele boekje in hun hand. Bij het Telstarstadion in Velsen-Zuid werden vandaag achterstallige stempels uitgedeeld.

Hoewel je er voorlopig niet zo veel mee kan, loopt het storm bij de GGD's sinds bekend is dat ze de stempels in het welbekende gele vaccinatieboekje wél zetten. In aanloop naar de lancering van de speciale vaccinatie-app, waarmee mensen straks ook in het buitenland hun vaccinatiebewijs digitaal kunnen tonen, lijken veel mensen toch behoefte te hebben aan wat extra zekerheid. "Ik heb hem binnen, je kan hem altijd maar hebben", vertelt een blije ontvanger.

In Velsen-Zuid ontstond er een gigantisch lange rij bij het Telstarstadion, waar de GGD een impromptu stempellocatie inrichtte. De stempels zouden eigenlijk pas vanaf 13.00 uur gezet worden, maar om 9.30 uur stond er al zo'n lange rij dat de medewerkers besloten toch maar alvast te beginnen.