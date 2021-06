Brandje in seniorenflat Edam, vier bewoners rook ingeademd

Bij een seniorenflat in Zorgcentrum De Meermin in Edam is vanavond rond 18.45 uur een kleine brand ontstaan. De brand was snel onder controle, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Wel hebben vier bewoners rook ingeademd, maar zij hoefden niet worden overgebracht naar het ziekenhuis.