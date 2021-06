Blackstone roert zich op Amsterdamse huizenmarkt: "Een soort sprinkhanen-kapitaal"

Het voor even gekraakte pand aan de Sint Willibrordusstraat is in handen van de Amerikaanse durfinvesteerders van Blackstone. Zij zijn niet de enige hedge funds die actief zijn in Amsterdam, maar wel eentje met een twijfelachtige reputatie.

De buurt schrok wel even vrijdagavond toen het "facisten, facisten!" klonk vanuit de bouwval in de Pijp. De krakers van de de 'anarcha-feministische groep Amsterdam' hadden even tevoren een briefje verspreid in de wijk waarin ze uitlegden waarom ze juist dit pand kraakten.

Het briefje van de anarcha-feministen voor de buurt

"Het stond super duidelijk uitgelegd op dat papiertje", vertelt een buurtbewoonster, "wij wonen hier nu een jaar en al die tijd staat het al leeg. Dus ik begrijp het zeker."



Het Financieele Dagblad schreef vorig jaar al eens over de financiële handel en wandel van partijen als Blackstone die op de Amsterdamse vastgoedmarkt een goed rendement weten te vinden. Volgens criticasters, onder wie ook een rapporteur van de Verenigde Naties, gaat dat gepaard met enorme huurverhogingen. Ook volgens Gert Jan Bakker van Stichting !WOON is dat de manier waarop Blackstone in Amsterdam opereert: zo snel als mogelijk appartementen overhevelen van sociale huur naar de vrije sector.



Bakker: "Het is internationaal kapitaal dat komt naar Amsterdam en 'onze woningen' opkoopt. Hier in deze buurt had je voorheen allemaal sociale huurwoningen. Die zullen er nog steeds zijn, maar alles dat leeg komt, wordt meteen een hele dure woning."

Zo komt Blackstone aan zijn vastgoedportefeuille in Amsterdam

Quote "Wij gaan het pand op korte termijn renoveren" DTK vastgoed gaat voor blackstone aan de slag

Opvallend is dat Blackstone via zijn Nederlandse dochter 'Rembrandt Propco' lokale partijen inschakelt om zijn portefeuille uit te breiden. Marlon Sarra van DamVest bevestigt tegenover AT5 dat zijn bedrijf het pand aan de Sint Willibrordusstraat vorig jaar kocht, dat het toen al langere tijd leegstond, en Damvest het vervolgens in een pakket met andere Amsterdamse adressen doorverkocht aan Blackstone.



Na de kraak, waarbij politie en justitie op basis van het nieuwe kraakbeleid direct optraden omdat er sprake was van 'een heterdaad-situatie', is de woning nu vakkundig dichtgetimmerd. De nieuwe hangsloten zijn aangebracht door DTK Vastgoed dat zegt dat het op 'korte termijn' de woning gaat renoveren in opdracht van Blackstone. We hadden dat graag even gecheckt, maar Rembrandt Propco neemt al dagen de telefoon niet op en antwoordt niet op mails.

Quote "Foute investeerders als Blackstone horen niet in onze stad thuis" sp-fractievoorzitter Erik flentge

Bij eerdere gelegenheden heeft het bedrijf wel gezegd helemaal niet uit te zijn op 'excessieve huurverhogingen', omdat dat niet past bij Blackstone's strategie om voor de lange termijn stabiele huurinkomsten te genereren. Bakker gelooft er weinig van. Als het even tegenzit of als de rente stijgt, zijn de Amerikanen volgens hem snel weer gezien: "Het is een soort sprinkhanen-kapitaal, spreadsheet-verhuurders zijn het. Ze kijken aan het eind van de maand: o shit, het rendement gaat niet meer goed , we gaan weg." De SP heeft vragen gesteld naar aanleiding van de kwestie. Fractievoorzitter Erik Flentge vindt dat "foute investeerders" als Rembrandt Propco en Blackstone niet in Amsterdam thuishoren. De socialisten willen weten of het college van B&W bereid is "de leegstand- en speculatiepraktijk van Blackstone maximaal te bestrijden".

Maatregelen om een volgende kraak te voorkomen zijn genomen