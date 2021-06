Gekkenhuis op regionale koopwoningmarkt: ’90 procent wordt overboden’

De situatie op de woningmarkt in Amstelveen en omstreken is nog steeds meer dan overspannen te noemen. “Als ik de situatie moet inschatten, wordt op het ogenblik in negentig procent van de gevallen overboden. In de regio Groot Amsterdam is het echt code rood,” aldus makelaar Frans Vogel van Amstel Makelaardij tegen mediapartner AAN! .

Cijfers die het CBS vandaag openbaar maakte doen anders vermoeden. In Amstelveen en Aalsmeer zou het allemaal wel meevallen met de overbiedingen.

Dat Amstelveense maar ook Aalsmeerse eengezinswoningen met tien procent worden overboden lijkt echter eerder regel dan uitzondering. Vogel wijst erop dat het aanbod in onze regio op het ogenblik niet groot is terwijl de vraag juist enorm aan het toenemen is. “Ik heb nu maar streep gezet bij 25 bezichtigingen, maar in sommige gevallen kan ik er wel vijftig kwijt. Ik denk dat gemiddeld een derde een bod uitbrengt nadat ze zijn komen kijken.”

Nieuw-Oosteinde en Elsrijk hotspots

Hotspot in de regio onder Amsterdam is bijvoorbeeld Nieuw-Oosteinde in Aalsmeer. "De wijk ligt pal naast Westwijk maar is wel goedkoper. Uiteindelijk kiezen mensen dan toch ‘value for money’.” Ook de huizen in Amstelveen-Noord en dan vooral Elsrijk blijven onverminderd populair. Gewone rijtjeswoningen die voor zeven ton in de markt worden gezet, pakken zomaar een ton extra.

Aankoopmakelaar maakt verschil

Zonder voor eigen parochie te willen preken, raadt Vogel het binnen deze hysterische markt wel aan om een aankoopmakelaar in de arm te nemen. “Ik merk echt dat mensen dan meer kans hebben om de woning toegewezen te krijgen. De verkopende partij wordt namelijk niet geconfronteerd met mensen die de aankoop uiteindelijk niet rond krijgen. De aankoopmakelaar heeft de kopende partij immers al gescreend.”

Hoe lang de markt nog overspannen blijft, kan en wil Vogel niet inschatten. “Niemand heeft een glazen bol, al zullen we op termijn echt wel aan het plafond zitten qua hysterie. Vooralsnog zijn daar echter geen tekenen van.”