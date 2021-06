Aantal Gooise coronabesmettingen weer omlaag: bijna de helft lager dan vorige week

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week weer flink gedeeld. Het aantal nieuwe besmettingen ligt bijna de helft lager dan vorige week. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Alle Gooise gemeenten laten een overtuigende daling zien. Vooral het aantal nieuwe besmettingen in Gooise Meren en Huizen is flink gedaald. In Gooise Meren ligt het aantal nieuwe besmettingen met liefst 71 procent lager dan een week geleden.

Huizen heeft van de regio relatief gezien nog de meeste nieuwe coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners werden 84,8 mensen positief getest op het coronavirus. Dat komt neer om 35 positief geteste Huizers, vergeleken met 66 positieve testen een week geleden.

Blaricum en Laren hebben minste besmettingen

Blaricum en Laren hebben van de hele regio nu de minste nieuwe besmettingen. In de twee dorpen werden afgelopen week per 100.000 inwoners respectievelijk 26 en 26,6 mensen positief getest. Dat komt zowel in Laren als Blaricum neer op 3 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: