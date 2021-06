Kermis in Volendam gaat door, maar zonder activiteiten op de Dijk en geen live-muziek

De kermis in Volendam gaat door, maar niet zoals de feestgangers gewend zijn. Zo komen er tijdens de kermis in Volendam begin september geen dijkbeunen [extra terrassen, red.] op de Dijk. Dat maakte burgemeester Lieke Sievers zojuist bekend in de kermispersconferentie bij de lokale omroep L.O.V.E.

"We gaan alle schouders eronder zetten om de kermis in Volendam door te laten gaan", zegt burgemeester Sievers. "Als de coronamaatregelen voor 1 september worden versoepeld, dan gaat de kermis in Edam ook door." Die is zoals altijd één week voor de Volendammer kermis, het laatste weekend van augustus.

Extra kermistent

Ook komt er zoals de Volendammers gewend zijn een tent op de het Slobbeland en een extra kermistent bij het Marinapark. "Wij zijn er bijgehaald om daar een programma te maken", vertelt Jaap Kwakman van de 3JS, die ook bij de persconferentie aanwezig was. "We houden het lokaal." De dijkbeunen van de lokale horeca worden dus verplaatst naar een kermistent op het terrein van het Marinapark. Horecatenten die gevestigd zitten op de Dijk mogen wel gewoon open.

"We gaan proberen om kaarten voor de kermistenten te verkopen aan alleen de Volendammers", voegt burgemeester Sievers toe. "Dat gaat we doen via de postcodes." De Volendamse kermis is van vrijdag 3 september tot maandag 6 september met in het centrum van Volendam een draai kermis voor de kinderen.