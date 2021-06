Verdachte steekpartij Amsterdamse Pijp langer vast, geen slachtoffers meer in ziekenhuis

De 29-jarige man uit Amstelveen die verdacht wordt van de steekpartij in de Amsterdamse Pijp op 21 mei, zit de komende drie maanden vast. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank bepaald. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie liggen er geen slachtoffers meer in het ziekenhuis.

Bij het incident in en rond de Ferdinand Bolstraat werden in totaal vijf mensen neergestoken. Een van hen, een 64-jarige Amsterdammer, kwam om het leven. De overige vier slachtoffers, tussen de 21 en 28 jaar oud uit Amsterdam en Haarlem, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Daar zijn ze volgens de woordvoerder inmiddels allen uit ontslagen. De slachtoffers kennen elkaar niet.

De verdachte zat sinds zijn arrestatie in volledige beperking en mocht in die periode alleen contact hebben met zijn advocaat. Die beperkingen zijn nu opgeheven. Hij is geen bekende van politie en justitie.