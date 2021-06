'Overvallers gebruikten mogelijk verkenningsdrone voor gijzeling familie in Heerhugowaard'

De overvallers die de familie Hemke in hun woning in Heerhugowaard gijzelden, verkenden de omgeving vooraf mogelijk met een drone. Voor de overval spotte een zonnende buurvrouw al een vliegende drone in de buurt van het huis. De politie doet nu onderzoek. "Vluchtroutes zijn zo goed in kaart te brengen", vertelt privédetective Gerard Wuite.

In de nacht van donderdag op vrijdag schrok Francis ineens wakker: vijf mannen waren haar huis aan de Hasselaarsweg binnengedrongen. Ze bedreigden en mishandelden het gezin. In een interview met NH Nieuws vertelt ze het vermoeden te hebben dat de overval goed voorbereid was. Privédetective en voormalig rechercheur bij de politie Gerard Wuite hoort vaker geluiden vanuit de onderwereld en tijdens het verhoren van verdachten over het dronegebruik bij het plannen van overvallen. "Voorheen was Google Maps een belangrijke tool voor criminele om de omgeving vooraf te verkennen: je tikt het adres is, zoomt uit en ziet zo wat eventuele weggetjes zijn om te vluchten." Observeren van doelwit Maar die plattegronden zijn vaak achterhaald. "Soms staan er ineens hekken omheen, of zijn de wegen inmiddels omgelegd. Met een drone kan je vanaf hoogte de hele omgeving goed zien." Wuite noemt als voorbeeld van een rijke klant van hem, die hij beveiligingsadvies geeft. Hij spotte ook een drone die zijn huis leek te verkennen.

Quote 'Met potentiëel veel cash in huis is het voor daders de moeite om het uitvoering voor te bereiden' Criminoloog Jasper van der Kemp

Criminoloog Jasper van der Kemp zegt dat er nog niet veel bekend is over het gebruik van verkenningsdrones voor een overval. "Alleen drones die drugs droppen op een luchtplaats van een gevangenis bijvoorbeeld, of in Mexico bij een drugsgevecht." Hij denkt dat criminelen alleen een relatief grote investering als de aankoop van een drone doen als ze denken dat er veel te halen valt. Het feit dat de familie een grote een in de regio bekende caravanstalling aan huis runt zou kunnen hebben meegespeeld. "Woningovervallen lijken meestal specifiek gericht op dat slachtoffer, omdat daarvan het idee is dat er bijvoorbeeld veel cash in huis is. Dan is het voor de daders ook de moeite om het goed en uitvoerig voor te bereiden." Tekst gaat door onder de video

De mogelijke verkentactiek met een drone is niet zonder risico, aldus de criminoloog. "Wat je dan 'mist' is hoe de situatie op het moment is dat je de overval pleegt. Hoe druk een bepaald gebied of een bepaalde route is weet je alleen als je op hetzelfde moment als dat je de overval doet, bent gaan afleggen - zo noem je het observeren van een doelwit." Volgens privédetective Wuite zit er nog een risico aan het gebruik van een drone. "Die besturen ze vaak met hun mobiele telefoon, wat betekent dat er een signaal gaat naar een van de palen in de omgeving. Op het moment dat de daders worden gepakt en ze de locatie op die manier kunnen achterhalen, kan het dienen als belangrijk bewijs." Toch verwacht hij dat het gebruik van verkenningsdrones onder criminelen gaat toenemen. "De drones met camera worden steeds stiller, geavanceerder en goedkoper." Wat je er als gewone burger aan kan doen? "Je hebt apparaatjes waarmee je de accu van de drone kan uitschakelen." Politie onderzoekt dronescenario De politie Noord-Holland Noord is zeer geïnteresseerd in de verklaring van de buurvrouw van Francis over de vliegende drone en neemt dit mee in het onderzoek naar de overval. "We hebben dit nog niet eerder meegemaakt. Zelf gebruiken we ook drones, maar of dit ook een middel is dat door inbrekers wordt ingezet, weten we niet. We gaan opnieuw in gesprek met het slachtoffer", aldus een politiewoordvoerder. Tekst gaat door onder de foto

Alle overvallers zijn nog voortvluchtig. Ze namen onder meer een onbekend geldbedrag en een Audi mee van het gezin. Die werd kort na de overval aangetroffen op de Dorpsstraat in Winkel. De politie vermoedt dat de daders via de Westfriesedijk naar Winkel zijn gereden. "Mogelijk zijn er langs deze route mensen die ons kunnen helpen aan camerabeelden."