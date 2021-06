224 mensen positief getest op coronavirus, wel weer risiconiveau 'zeer ernstig'

Afgelopen week zijn er in Zaanstreek-Waterland 224 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn 98 personen minder dan een week eerder. Ondanks de daling van het aantal besmettingen, is het aantal ziekenhuisopnames gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is het risiconiveau 'zeer ernstig' daarom weer van toepassing, een niveau hoger dan een week geleden.

Zaanstreek-Waterland is een kleine regio, waardoor minimale verschillen in besmettingscijfers met het omrekenen van de cijfers een verandering teweeg kunnen brengen. Het aantal ziekenhuis opnames zit moment op 24 per 1 miljoen inwoners.

Ziekenhuisopnames wegen zwaarder

Met het aantal positieve coronatesten staat het risiconiveau op 'zorgelijk', dit is twee tredes lager dan 'zeer ernstig'. Voor het uiteindelijke risiconiveau wegen volgens het RIVM de ziekenhuisopnames zwaarder, waardoor Zaanstreek-Waterland nu weer het label 'zeer ernstig' heeft gekregen.



In Zaanstad is het aantal besmettingen gedaald. Er kregen zo'n 83 mensen te horen positief getest te zijn. Dat zijn 39 personen minder dan vorige week. Per 100.000 inwoners staat de teller op 53 besmettingen.

Edam-Volendam is niet meer de koploper met de meeste geïnfecteerden. Landsmeer heeft nu 16 besmettingen, wat betekent dat er per 100.000 inwoners 140 mensen het virus hebben opgelopen. In Volendam zijn per 100.000 inwoners zijn 105 besmettingen. Dat houdt in de praktijk in dat er 38 geregistreerde besmettingen zijn. De besmettingen blijven net als in Zaanstad dalen, vorige week waren het er 29 meer.

Besmettingen op scholen

De besmettingen vinden nog steeds het meest thuis plaats. De grootste verandering is in het onderwijs te zien. Daar vindt volgens de GGD elf procent van de totale besmettingen plaats, terwijl dit een week geleden nog vier procent was.

Het aantal positieve tests daalt, waardoor de GGD's afschalen. Momenteel maakt zo'n acht procent gebruik van de teststraat. Het aantal mensen dat gevaccineerd is stijgt juist. Dak- en thuislozen mochten zich op 2 juni laten vaccineren. Dat aantal is laag. 79 mensen van de 600 thuislozen hebben een vaccinatie genomen.

Geel boekje

Vanaf gisteren is het mogelijk om na de vaccinatie een stempel in het gele vaccinatie boekje te zetten. De gevaccineerde krijgen de stempel als het vaccinatiebewijs wordt getoond. Het is geen geldig vaccinatiebewijs.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: