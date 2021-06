Blijvende daling aantal coronabesmettingen, risiconiveau verlaagd naar 'ernstig'

Het aantal mensen in West-Friesland dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is flink gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is het risiconiveau per vandaag gedaald van zeer ernstig naar ernstig.

In de afgelopen twee weken zijn 244 personen positief getest op corona. In deze periode belandde één persoon in het ziekenhuis en overleed niemand aan de gevolgen van corona. In de periode daarvoor werden 445 mensen positief getest.

De gemeente Koggenland kenden in West-Friesland de meeste besmetting. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 202,2 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat daar de afgelopen twee weken 46 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er nog 84.

In Opmeer ligt het aantal nieuwe besmettingen lager. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 59,1 mensen positief getest. In totaal ging het om zeven gevallen. In de twee weken daarvoor waren dit er nog 20.

Lager risiconiveau

Omdat de besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames in onze veiligheidsregio al langere tijd dalen is het risiconiveau gewijzigd van zeer ernstig (4) naar ernstig (3). Dat gebeurde op basis van de cijfers tussen 31 mei en 6 juni. Het lagere risiconiveau heeft geen consequenties voor de maatregelen die momenteel landelijk gelden.

Lager aantal testen

Niet alleen het aantal besmettingen blijft afnemen, maar ook het aantal coronatests dat in de regio wordt afgenomen wordt minder. Daarom heeft de GGD besloten om de teststraten in Bovenkarspel en Opmeer vanaf aankomende donderdag te sluiten. Er kan vanaf dan alleen gebruikt worden gemaakt van de teststraten in Zwaag en die van Heerhugowaard-Noord.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: