Amsterdam NL V Rondvaart moet Amsterdammers haven leren kennen: "Mensen houden van rauwe randje"

Waarschijnlijk denk je bij een rondvaart in Amsterdam aan een tour over de grachten, maar je kunt nu ook een rondvaart boeken door de haven. De nieuwe tocht werd maandag voor het eerst gevaren en dat werd plechtig gevierd, met het doorknippen van een lint en erewater. "Ik weet dat heel veel Amsterdammers nog wel eens verbaasd opkijken, hebben we een haven?''

Deze heugelijke gebeurtenis werd ingeluid door onder andere wethouder Victor Everhardt (Lucht- en Zeehaven) en Koen Overtoom, directeur Havenbedrijf Amsterdam. De tour is bedoeld om Amsterdammers kennis te laten maken met de haven van Amsterdam, omdat de inwoners vaak nog niet beseffen hoe belangrijk deze is. Tijdens de rondvaart wordt verteld over de haven van vroeger, nu en de toekomst. Het is een zogezegd 'daguitje'. ''Ik weet dat heel veel Amsterdammers nog wel eens verbaasd opkijken, van, hebben we een haven?'', vertelt Everhardt. Volgens hem is het belangrijk om het zichtbaar te maken. Elke dag worden namelijk schepen vol basisbehoeften geïmporteerd in de haven. Everhardt: "Amsterdam en de haven zijn historisch gezien gewoon aan elkaar verbonden."

Ook de directeur van Havenbedrijf Amsterdam benadrukt het historisch besef: ''Ik denk dat Amsterdammers vaak niet weten waar ze vandaan komen en hoe Amsterdam ontstaan is. Ik denk dat als je het verleden beter begrijpt, dan kan je ook beter dealen met de toekomst.'' Daarnaast houden Amsterdammers steeds meer van het 'rauwe randje' dat een haven heeft, volgens Overtoom.

Quote "Met zevenhonderd jaar aan geschiedenis, is het moeilijk om te kiezen wat je wil vertellen" Roosmarijn horowitz, amsterdam boat cruises

Fabriek de Vrede Om het verleden dichter bij de Amsterdammers te brengen heeft onder andere Roosmarijn Horowitz, werkzaam bij Amsterdam Boat Cruises en schipper, een audiotour gemaakt die 700 jaar geschiedenis in twee uur samenvat. Het was volgens haar geen gemakkelijke taak aangezien de haven een geschiedenis kent van zevenhonderd jaar. Horowitz: ''Bijvoorbeeld die meelfabriek CT Vrede, die is gebouwd voor de stelling van Amsterdam. Het leek de commandant een goed idee als er binnen die stelling ook een meelfabriek zou zijn, want hij zei; als we dan belegerd zijn, dan hebben we zelf een meelvoorziening, of graanvoorziening. Dus ze begonnen dat te bouwen in 1916, in 1918 was die klaar, maar toen was de Eerste Wereldoorlog ook voorbij. Toen is die fabriek de Vrede genoemd, naar de Vrede van Versailles dat ook het einde van de Eerste Wereldoorlog betekende. Dat vind ik gewoon een heel geinig wist-u-datje." De rondvaart duurt ongeveer twee uur en is vanaf 10 juni open voor publiek.