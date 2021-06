Ontslagen Martinair-piloten winnen jarenlange strijd tegen KLM

KLM moet van het gerechtshof in Den Haag 116 ontslagen Martinair-piloten alsnog in dienst nemen. De vliegers moesten in 2014 vertrekken, nadat KLM Martinair volledig had overgenomen. De maatschappij moet de onslagen vrachtvliegers binnen zes maanden weer op de loonlijst zetten en financiële schade moet worden gecompenseerd.

Een Boeing 747-400ERF van Martinair Cargo in KLM-kleuren - NH Nieuws / Doron Sajet

Martinair werd tussen 2009 en 2014 door KLM overgenomen. De dochtermaatschappij bestaat tegenwoordig uitsluitend uit vrachtvliegtuigen: vier Boeing 747's waarvan er drie in KLM-kleuren vliegen. Een 747 heeft nog de rood-witte beschildering uit de tijd dat Martinair nog passagiers naar zonnige vakantiebestemmingen vloog. Voor veruit het grootste deel van de Martinair-piloten was bij KLM geen plek. De ontslagen vliegers hebben een jarenlange juridische strijd gevoerd en kregen vandaag gelijk van de rechter. Volgens het gerechtshof moet KLM de piloten met terugwerkende kracht aannemen, omdat er sprake is van een volledige overname van Martinair, inclusief de rechten en plichten die erbij horen. KLM kan een dagelijkse boete van 10.000 euro tegemoet zien, als ze geen gehoor geeft aan de uitspraak vanhet gerechtshof. Onderaan de ladder De vrachtvliegers vingen bot bij de rechter voor een plekje op de senioriteitslijst van KLM. Piloten die hoge functie bij Martinair hadden, moeten onderaan de ladder bij KLM worden ingeschaald. Reactie KLM De piloten procedeerden zowel tegen KLM als de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de vakbond voor piloten. VNV laat NH Nieuws weten kennis te hebben genomen van de uitspraak. "Die gaan we bestuderen en ons beraden op vervolgstappen", aldus een woordvoerder. De reactie van KLM is net zo min verrassend: "We gaan de uitspraak bestuderen en beraden ons op vervolgstappen."

