Amstelveense scholen blijven voorlopig deels online lesgeven

De drie grote scholengemeenschappen in Amstelveen blijven voorlopig voor een deel online lesgeven. Leerlingen kunnen naar school, maar sommige leerlingen kunnen ook thuis nog op afstand digitale lessen volgen.

Vanaf 7 juni wordt van scholen verwacht dat zij geheel open zijn en dat alle lessen weer klassikaal op de schoollocatie worden gegeven. Voor het Amstelveen College, Keizer Karel College en het Hermann Wesselink College is dit echter nog een brug te ver. Alledrie de Amstelveense scholen geven naast de fysieke lessen ook nog online les.

Docenten niet gevaccineerd

Reden om niet volledig open te gaan is bijvoorbeeld het feit dat nog niet alle docenten zijn gevaccineerd. Ook wordt aangegeven dat de bereidheid tot zelftesten niet altijd even hoog is bij (oudere) leerlingen.

“Het is nog een relatieve korte tijd dat de leerlingen op school komen. Ongeveer zeven tot tien lesdagen. We zien de voordelen er niet van in,” zegt KKC-rector Nan Botting tegen RTL Nieuws.

Onderwijsminister Arie Slob is van mening dat enkele weken fysiek onderwijs van belang kan zijn voor de schoolprestaties maar ook voor het welzijn. Botting denkt dat dat allemaal wel meevalt: “Qua sociale ontwikkeling van de leerlingen komt het goed, ze mogen weer samen sporten en ze hebben elkaar ook buiten school gezien. Ook komt er nog een sportdag buiten voor volledige klassen.”

Nog geen boetes

Overigens hoeven de Amstelveense scholen zich geen grote zorgen te maken over eventuele boetes vanuit onderwijsinspectie. De scholen zullen eerst worden benaderd om de argumenten en onderbouwing van de scholen aan te horen.