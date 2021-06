Auto's minimaal twee dagen niet op pont Buitenhuizen wegens brand

Door een brand op pont Buitenhuizen (officieel veer F21), de vaarverbinding van Spaarndam naar Assendelft, is het minimaal twee dagen niet mogelijk voor automobilisten op dat punt het Noordzeekanaal over te komen. Het GVB laat weten dat er dinsdagochtend brand woedde op de pont. Er waren toen geen reizigers aanwezig. Voor voetgangers en fietsers is er inmiddels een alternatieve pont geregeld, automobilisten moeten omrijden.

Het GVB heeft vijf ponten in gebruik op het Noordzeekanaal voor drie verbindingen: de Hempont van Amsterdam naar Zaandam, de pont die Velsen-Zuid met Velsen-Noord verbindt en dus de verbinding tussen Spaarndam en Assendelft. "Vorige week ontstonden er problemen op de verbinding in Velsen", zegt een woordvoerder. "Daarom zijn er nu slechts twee ponten beschikbaar voor drie verbindingen."

Er ontstond rook in de machinekamer. Het schip is volgens protocol verlaten en de brand geblust door de brandweer. Het bleek te gaan om een oververhit rubber van de aandrijvingsas die in brand was gevlogen. De pont wordt nu gerepareerd, naar verwachting duurt dat twee dagen.

Nieuwe ponten

De ponten zijn al langer aan vervanging toe, want ze zijn al zo'n negentig jaar oud. Het GVB is druk bezig ze te vervangen door elektrische exemplaren. "Dit is nog nooit voorgekomen in al die tijd dat we er varen. Bijzonder vervelend. Je merkt dat ze aan het eind van hun Latijn zijn. We zijn blij als ze vervangen zijn", zegt de woordvoerder. In februari maakte NH Nieuws deze reportage over de bouw ervan.