Geen EK voor Donny van de Beek

De 19-voudig international is bezig aan een teleurstellend seizoen. Bij zijn club Manchester United komt hij bijna niet aan spelen toe. Voor het Nederlands elftal maakte hij in maart voor het laatst speelminuten in de met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen Gibraltar.

Oranje speelt aanstaande zondag zijn eerste wedstrijd op het EK. Oekraïne is dan de tegenstander. Daarna wacht Oostenrijk en de laatste wedstrijd in poule C is op maandag 21 juni tegen Noord-Macedonië.