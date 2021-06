Steeds minder coronatests: Gooise teststraten op halve kracht verder

De twee Gooise teststraten hebben elk vier testlijnen. Van deze vier testlijnen zijn er zowel in Hilversum als Huizen nog twee open.

De teststraten namen afgelopen week samen 'slechts' een kleine tweeduizend tests af, zo'n 275 per dag. Dat is slechts een fractie van het totale aantal tests dat de twee straten kunnen afnemen: met elk vier testlijnen volop in bedrijf was de testcapaciteit van de twee teststraten samen zo'n 1.500 coronatests per dag.

Dat de helft van het aantal testlijnen dicht gaat, betekent ook dat de Gooise GGD ook nog maar de helft van het personeel nodig heeft voor de tests.

Steeds minder coronagevallen

De laatste weken werd het langzaam al rustiger in de twee teststraten. Regionaal daalt ook het aantal coronabesmettingen al een paar weken. Het Tergooiziekenhuis maakte afgelopen week al bekend haar coronaverpleegafdeling te sluiten, omdat het aantal patiënten afneemt.