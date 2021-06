Boete voor Hilversumse konijnenfokker die thuis 25 konijnen verwaarloosde

Een Hilversummer die thuis liefst veertig konijnen hield heeft een boete gekregen voor het verwaarlozen van 25 van de dieren. Dat heeft de politierechter gisteren bepaald. De man hield de konijnen in vieze hokken en kooien, er was onvoldoende ventilatie en de dieren hadden geen hooi.

De verwaarloosde konijnen werden ontdekt door de politie en de Dierenbescherming na een tip. Toen ze kwamen kijken zagen ze in de woonkamer van de man een paar hokken met vijftien konijnen die goed verzorgd werden. In een andere kamer was dat niet het geval: de kamer stond vol met kooien met nog eens 25 konijnen. Daar ging het minder goed.

De konijnen lagen op een dikke laag mest op een verder kale bodem. Daarnaast was er geen hooi en was er dus geen ventilatie, waardoor er geen frisse lucht binnenkwam in de kamer en er een penetrante lucht hing.

Konijnenfokker als hobby

De man, een Hilversummer van 62 jaar, vertelde de agenten en de Dierenbescherming dat het fokken van konijnen zijn hobby is. De dieren werden verkocht, onder meer aan een lokale dierenwinkel. Dat hij de boel beter schoon had moeten houden erkende hij meteen, maar door een gebroken rib en het feit dat hij er alleen voor stond, lukte dat niet.

De politie gaf de man een boete van 250 euro, maar daar heeft de man bezwaar tegen gemaakt. Hij vertelde bezig was om de dieren ergens anders onder te brengen. Daarnaast stelde hij dat er nog een tweede controle had moeten plaatsvinden, maar dat was nooit gebeurd. Volgens het Openbaar Ministerie klopt dat, omdat de man nooit thuis was.

Boete voor verwaarlozen konijnen

De politierechter vond de boete aan de man terecht. Door de konijnen niet goed te verzorgen heeft de man zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Om te voorkomen dat de Hilversummer opnieuw in de fout gaat legde de politierechter hem bovenop de boete van 250 euro nog een voorwaardelijke boete van 100 euro op, met een proeftijd van twee jaar.