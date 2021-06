De Peiling: Zieke kinderen moeten mogen meebeslissen over hun behandeling

Volgens de Kinderombudsvrouw willen kinderen beter betrokken worden bij álle beslissingen waar ze door hun ziekte mee te maken krijgen. "Niet alleen beslissingen over de behandeling zelf. Alleen dan kunnen ze hun ziekte en behandeling inpassen in hun leven en niet andersom."

Belangrijke beslissingen

Kinderen die medische zorg ontvangen voelen te weinig ruimte om zich uit te spreken. Ook schiet volgens haar de uitleg tekort en is de flexibiliteit van zorg- en onderwijsinstellingen beperkt. Daardoor voelen de kinderen zich onvoldoende gehoord bij voor hen belangrijke beslissingen.

Tips

De Kinderombudsvrouw sprak de afgelopen jaren met kinderen die medische zorg nodig hebben. Hoewel de kinderen aangeven best te spreken te zijn over de zorg die zij kregen, stond bovenaan hun lijst de wens om meer betrokken te worden bij hun behandeling. In het rapport 'Mijn Zorg, Mijn Zaak' zijn de ervaringen, tips en aanbevelingen van 22 kinderen gebundeld.