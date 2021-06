Invoering vaarvignet met een jaar uitgesteld

De invoering van een nieuw systeem waarbij er betaald moet worden om door het Amsterdamse binnenwater te varen, is uitgesteld tot de start van het vaarseizoen 2022. Het zogeheten doorvaartvignet zou afgelopen april al worden ingevoerd, maar de gemeente heeft meer tijd nodig.

Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries (Water) in een brief aan de gemeenteraad.

Eigenaren van een pleziervaartuig zijn nu al verplicht een vignet te plaatsen als zij op een ligplaats liggen of afmeren op het Amsterdamse binnenwater. Zij moeten daarvoor binnenhavengeld betalen. Daar komt volgend jaar bij dat ook een vignet vereist is als een pleziervoertuig alleen wil (door)varen op het Amsterdamse binnenwater. Een dergelijk vignet moet 20 euro gaan kosten.

Volgens De Vries wordt het met het nieuwe systeem mogelijk om het totale scheepvaartverkeer in beeld te brengen. "Dit is nodig om als vaarwegbeheerder beter geïnformeerd en gerichter verkeersmaatregelen te nemen, bijvoorbeeld in geval van grote drukte, evenementen en calamiteiten. Maar ook om efficiënter en informatie gestuurd te handhaven en zodoende overlast effectiever te bestrijden."

Meer tijd nodig

De invoering van het systeem, volgens de wethouder de eerste in zijn soort, heeft echter meer tijd gekost dan de gemeente vooraf had ingeschat. Zo bleken de aanpassingen in het gemeentelijke Binnenhavengeld-systeem groter dan van tevoren verwacht. Ook zorgde het thuiswerken door Corona voor vertraging, aldus De Vries.

"Naast het digitaal mogelijk maken van de aanschaf van het doorvaartvignet (via website en vaarwaterapp) wordt momenteel ook nog onderzocht of en op welke wijze offline verkoopmogelijkheden geboden zullen worden. Hierbij valt te denken aan automaten, of de mogelijkheid om bij de handhavers alsnog een vignet aan te schaffen. Zonder deze verkooppunten wordt sanctionerend optreden bij het ontbreken van een doorvaartvignet ingewikkeld, omdat bootbezitters, wanneer zij door handhaving worden aangesproken, de overtreding niet ongedaan kunnen maken."

Vaarsector

De invoering van het doorvaartvignet is niet onomstreden. Vanuit de vaarsector, waaronder HISWA, watersportverenigingen en jachthavens, zijn er vragen over de wijze waarop de gemeente het vignet wil invoeren. De Vries zegt hierover met de sector in gesprek te zijn.