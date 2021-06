Vocht op cameralens spitsstrook leidt tot veel vertraging op A7

Het verkeer op de A7 richting Zaanstad heeft vanochtend veel last van vertraging. De reden voor het oponthoud is opvallend: er zit vocht op de lens van de camera die de spitsstrook in de gaten houdt, waardoor de spitsstrook gesloten blijft.

Controlroom Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat

Rond 7.45 uur stond er vanaf Avenhorn zo'n dertien kilometer file, wat een kwartier tot een half uur vertraging opleverde. Inmiddels is de file tussen Avenhorn en Purmerend opgelost, maar tussen Purmerend en Zaanstad nog niet. "Het is een storing in het camerasysteem, waardoor de spitsstrook niet geopend kan worden", legt Pieter Zoon, woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. "We kunnen de veiligheid van de gebruikers van de strook niet garanderen, want door het vocht op de cameralenzen is er geen zicht. Zo kunnen we de verkeerssituatie niet in de gaten houden en dus kan de strook niet open."

Volgens Rijkswaterstaat is het geen kwestie van een doekje langs de lens halen, zodat de strook weer open kan. "Zo simpel is het helaas niet", aldus de woordvoerder. "Het gaat om meerdere camera's waar sprake is van condensvorming. Heel af en toe gebeurt dit, daar kunnen we niets aan doen. Het is een kwestie van afwachten." Rijkswaterstaat zal de spitsstrook openstellen zodra er voldoende zicht is, maar kan niet zeggen hoe lang het nog duurt voordat de situatie veilig genoeg is.