Eigenaar vindt auto na drie weken terug, is door het dolle heen

De auto, die al drie weken kwijt was, is weer teruggevonden. De eigenaar van de auto, een man op leeftijd, kon de auto drie weken geleden niet meer terugvinden na een uitvoerige wandeling met zijn hond. Zijn buurvrouw Priscillia schoot hem te hulp en plaatste een oproep op Facebook.

Priscillia plaatste de oproep in de ‘Verloren, gevonden, vernield omgeving Hoorn’-groep op Facebook. Een van de leden van de groep zag daarop de betreffende auto in haar straat staan, de Adriaen Boomstraat. Daarop heeft Priscillia de sleutel bij de eigenaar opgehaald en is de auto gaan halen voor hem.

Toen hij de auto weer terug zag was hij door het dolle heen. "Hij wist niet wat ie zag. Hij had de hoop al opgegeven." Volgens Priscillia was hij al aan het nadenken over een nieuwe auto. Maar dat hoeft nu niet meer.

Boete

Er zat wel een bekeuring op de auto, want hij stond geparkeerd in een gebied voor vergunninghouders. Priscillia gaat nog wel kijken voor haar buurman of ze de boete kan laten kwijtschelden vanwege de uitzonderlijke omstandigheden.