Tunnels weer open na urenlange storing

Door een technische storing werkten de camera's van verschillende tunnels niet. Hierdoor was de Gaasperdammertunnel tot ongeveer 19.45 uur in beide richtingen afgesloten. Ook was de Velsertunnel in beide richtingen en enkele buizen van de Schiphol- en Coentunnel dicht, zo meldt de ANWB. Inmiddels is de storing verholpen.