Hoofdverdachte groot drugslab krijgt geen extra tijd om bij pasgeboren dochter te zijn

Hoewel de 31-jarige Dennis D. uit Badhoevedorp vorige maand toestemming had gekregen voor een voorlopige schorsing van zijn gevangenisstraf om bij de geboorte van zijn dochtertje te kunnen zijn, wordt deze nu niet verlengd. De rechter acht het gevaar voor herhaling te groot en wil eerst een rapport van de reclassering zien. D. wordt gezien als hoofdverdachte bij het runnen van een drugslaboratorium in Anna Paulowna.

De Badhoevedorper kwam met zijn vriendin naar de rechtbank. Vandaag zou zijn schorsing worden opgeheven. Zijn advocaat vroeg om verlenging van de schorsing, zodat hij ook de komende tijd bij zijn jonge gezin kon zijn. Daar wilde de rechter echter niet aan meewerken.

In maart werd ook al om schorsing gevraagd, maar toen werd het nog afgewezen. Later werd het toch toegekend vanwege de komende geboorte van zijn kind. Zijn vriendin was vanmiddag in tranen toen D. weer door de politie werd meegenomen naar de raadszaal.

Schiphol

D. zat eerder vast in Veenhuizen en gaat nu naar de gevangenis bij Schiphol. Hij wordt niet alleen verdacht van het runnen van het in februari vorig jaar ontmantelde drugslab, maar ook van het witwassen van auto's, jetski's, appartementen en verbouwingskosten. Zijn vader en oom worden eveneens verdacht van betrokkenheid bij het opzetten van het drugslab.

Het lab lijkt onderdeel te zijn van een groter crimineel netwerk: begin dit jaar werd namelijk een 51-jarige Delftenaar veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor onder meer dit drugslab in Anna Paulowna. Op 23 augustus gaat de zaak in de rechtbank in Haarlem verder.