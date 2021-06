Zelfs Cruijff moet wijken voor het EK

Zondag is het zover, dan speelt Oranje haar eerste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne. Het rood en wit van Ajax en het aangezicht van Cruijff hebben daarvoor plaats moeten maken voor het blauw van de UEFA. "Toch jammer dat ze dat niet hebben laten hangen."

Het is volgens de organisatie een behoorlijke uitdaging geweest om een Europees Kampioenschap coronaproof te organiseren. "Veel is anders dan normaal. Iedereen moet getest worden als je het stadion ingaat, als je niet op je stoel zit, moet je een mondkapje dragen. Mensen mogen niet naast elkaar zitten en in plaats van 55.000 man in het stadion, is dat nu 16.000," vertelt directeur van de Johan Cruijff Arena Henk Markerink.

Om het publiek niet allemaal tegelijk naar binnen te laten, wordt er gewerkt met tijdsloten. Sommige bezoekers moeten al drie uur voor het begin van de wedstrijd klaarzitten op hun plek.

"Dat is zeker lang van tevoren," vertelt toernooidirecteur Gijs de Jong. "Maar we zullen ervoor zorgen dat bezoekers niets tekortkomen. De catering is open en er zal vermaak aanwezig zijn binnen het stadion. Het weer ziet er goed uit voor de komende periode, dus hopelijk is het geen onaangenaam verblijf. "

Publiek

Omdat de UEFA in 2020 zestig jaar bestond, wordt dit EK in elf verschillende landen gespeeld. De Johan Cruijff ArenA is het decor van drie groepswedstrijden en een achtste finale.

"Ik kan niet wachten om weer publiek in het stadion te zien," vertelt De Jong. "16.000 Mensen, het grootste aantal dat er in dit hele jaar in Nederland in een stadion gezeten heeft. Het wordt een groot feest."