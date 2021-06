Celstraf dreigt voor Jumbo-overvallers (18): "Slachtoffers voor hun leven getekend"

Op 4 april vorig jaar werd eerst een ramkraak gepleegd in de Haarlemse Schalkwijk. Het busje reed door een rolluik de passage binnen, dwars door de entreedeuren van de supermarkt. De auto miste op een haar na een medewerkster. "Dat was wel heftig", vertelde ze tegen NH Nieuws.

De maand daarna, op 20 mei, was de vestiging in de Alkmaarse Huiswaard aan de beurt. Personeel werd hardhandig gedwongen om de kluis open te maken. Channah had die avond haar eerste 'afsluitdienst'. Een klant filmde de traumatische ervaring, waar ze veel aan had. "Dankzij het filmpje wist ik dat ik dingen niet verzonnen had, of erger gemaakt in mijn hoofd."