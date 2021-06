Volendam smacht naar kermis, vandaag komt het verlossende woord

Gaat de kermis door ja of nee? Volendam houdt de adem in. Om vier uur vandaag komt burgemeester Lieke Sievers met het verlossende woord. Als de coronabesmettingen blijven dalen is het feest op de dijk. Veel mensen zijn positief gestemd, de vraag is alleen wat er straks wel en niet mag.

Na een jaar corona-pauze smacht het dorp naar een feestje. Ook de 18-jarige Maikel Bond kan niet wachten: “Ik spring dan wel twee gaten in de lucht”, vertelt hij hoopvol aan NH Nieuws. Mocht de burgemeester groen licht geven, dan wordt het voor hem de eerste keer dat hij met zijn band tijdens de kermis optreedt.

Ieder jaar maken Volendamse muzikanten een kermis-cd die tijdens het lange feestweekend grijsgedraaid wordt. De band van Bond komt dit jaar met het nummer "We gaan samen los in de oude kom." Hij is net als andere Volendammers positief gestemd over de uitkomst van de persconferentie die burgemeester Sievers vandaag live geeft bij mediapartner L.O.V.E..

Kermis in trek

Voor Bond en veel Volendammers is de kermis het feest van het jaar. Zeker nu, omdat het vorig jaar niet door kon gaan. "Dat het hele dorp zich op één plek verzamelt en je iedereen ziet", dat is voor Bond de reden ‘waarom de kermis zo speciaal is'. Behalve bij inwoners is het feestweekend ook in trek bij veel mensen uit de regio en de rest van het land.

De afgelopen jaren was er veel over de kermis te doen. Zo was het erg druk en was het drankgebruik onder jongeren een zorgenkindje van de burgemeester. Tijdens de laatste kermis werden er leeftijdsgebonden polsbandjes uitgedeeld om het drankgebruik onder jongeren tegen te gaan.

Hoe de kermis er van 3 tot en met 6 september precies uit gaat zien en wat de maatregelen zullen zijn, zal vanmiddag om vier uur door Sievers worden bekendgemaakt.