Uitspraak over boetes voor grafietregens duurt nog een paar weken

Over zo'n zes tot twaalf weken weet Harsco, het slakverwerkingsbedrijf op het terrein van Tata Steel, of het onder twee boetes van de provincie uitkomt. Die kreeg de boetes opgelegd vanwege de grafietregens in Wijk aan Zee in 2018 en 2019. Eerder verloor het bedrijf al een rechtszaak, vandaag startte het hoger beroep bij de Raad van State.

Hoe zit het precies met de zaak? Harsco moet zich volgens de vergunning van de provincie houden aan een aantal regels bij het verwerken van slakken, een restproduct bij het maken van staal. Als het bedrijf die in slakputten giet, verspreidt zich fijnstof, die niet verder dan twee meter van de put mag neerdalen.

Volgens de provincie overtrad Harsco die regel vaak. Er volgden twee boetes in 2019, maar daar is het bedrijf het niet mee eens. Twistpunt is de definitie van het woord 'opslag' in de vergunning. 'Het proces waarbij de slakken in slakputten worden gestort, kan niet worden aangemerkt als opslag', verdedigt het bedrijf zich. 'Het storten, koelen en verwerken van de slakken elders op het terrein is een continu proces en er is dus geen sprake van opslag in de slakputten.'

Harsco vocht de boetes eerder zonder succes aan bij de rechter, voordat het in hoger beroep ging. De rechter oordeelde in september 2019 dat Harsco de dwangsommen inderdaad moest betalen. "Gedeputeerde Staten Noord-Holland was bevoegd en ook verplicht te handhaven. De gevolgen van de overtreding voor de omgeving kunnen immers ernstig zijn", vond de rechtbank toen.