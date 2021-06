Landelijke storing zorgt tijdelijk voor rijen en overwerken bij de GGD's

Een landelijke storing bij de GGD's heeft vanmiddag op sommige priklocaties in de provincie voor opstoppingen gezorgd. Bij de vaccinatielocatie AFAS Live in Amsterdam Zuidoost ontstonden er zelfs lange rijen . De storing is inmiddels op de meeste locaties zo goed als voorbij.

De GGD laat weten dat de storing te maken heeft met een opschaling. "Er wordt meer geprikt en vermoedelijk was er een piekmoment dat de storing heeft veroorzaakt", vertelt een woordvoerder van GGD Amsterdam.

Op de priklocaties in het Gooi zorgde de storing ook voor rijen met wachtende mensen. "Al viel dat best mee", aldus woordvoerder Jakolien Schreijenberg van de GGD Gooi en Vechtstreek. "De wachttijd was gemiddeld een kwartier".

"Het blijft natuurlijk wel vervelend. Voor onze medewerkers betekent het in ieder geval overwerken. Tijdens de storing is de administratie op papier gedaan. Dat moet vanavond allemaal nog in de computer worden ingevoerd."

Moeizamer

Ook de GGD's in Kennemerland hebben last ondervonden van de storing. "Alles ging wat moeizamer", aldus een woordvoerder. Maar er waren geen lange rijen bij de vaccinatielocaties. "Nog niet alles loopt perfect, maar de storing is nu zo goed als voorbij", zegt hij rond 16.00 uur.

Bij de GGD Zaanstreek-Waterland vond de storing vanmorgen plaats. "Het duurde ongeveer tien minuten", aldus een woordvoerder. "We hebben toen onze noodprocedure toegepast en handmatig geregistreerd en later in het systeem ingevoerd."

Bij de GGD Noorden hebben ze dan weer niks gemerkt van de storing. "Alleen bij Hoorn zijn wat rijen ontstaan, maar dat had een roostertechnische oorzaak, had niks met een storing te maken", vertelt Harry Katstra van GGD Noorden. Wel merkt hij dat het veel drukker is op de meeste vaccinlocaties. "Maar dat heeft alles te maken met de opschaling van het vaccineren."