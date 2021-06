Haarlemmer moet het publiek opzwepen bij EK: "Veel gecompliceerder dan ik dacht"

Lex Verbeek is bij het EK voetbal betrokken als vrijwilliger in twee verschillende functies: zo is hij ict'er bij het tv-centrum van UEFA in Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen en als ceremoniemeester bij de wedstrijden. En dat laatste blijkt 'veel gecompliceerder' dan hij van te voren dacht. "Voordat de wedstrijd begint ga ik het veld op en een paar kunstjes doen en zorgen dat het publiek enthousiast wordt."

Lex is 55 en geboren en getogen Haarlemmer. Hij voetbalt zelf nog altijd en kreeg zo via de KNVB te horen dat de UEFA nog wel wat vrijwilligers kon gebruiken voor het Europees kampioenschap voetbal dat deze week begint. Lex is in het dagelijks leven programmeur, dus daarom gaf hij zich op als ict-vrijwilliger voor het tv-centrum in Vijfhuizen. Daarnaast lijkt het helemaal fantastisch om het spektakel van dichtbij mee te maken en daarom gaf hij zich ook op als ceremoniemeester.

Afgelopen weekend heeft hij voor het eerst geoefend en zijn taak bleek lastiger dan gedacht. "Ik dacht dat ik alleen ergens hoefde te staan op een hoek en daar ben ik ook goed in. Maar dat was het niet", lacht Lex. Hij moet met nog 80 andere vrijwilligers een hele show van drie minuten op muziek opvoeren. Alleen al het onthouden van de choreografie, vergt veel van Lex. "Alles moet gelijk gaan, dus je moet ook op je mede-vrijwilligers letten."

Droom

Al met al is het een droom die uitkomt voor de Haarlemmer. Stiekem hoopte hij dat hij de wedstrijd met het Nederlands elftal zou kunnen zien in het stadion, maar dat valt tegen. "Ik dacht dat ik me nog wel even op een wc ergens zou kunnen opsluiten en dan even wat van de wedstrijd mee te kunnen pikken, maar dat gaat niet gebeuren."