Trouwbranche klimt langzaam uit dal: "Eén stel wil het nu met vuurwerk vieren"

Was 2020 al een zwaar jaar voor de trouwbranche, de eerste helft van 2021 was nog erger. "Vorig jaar kon je nog wel wat, maar nu mocht er lange tijd helemaal niks meer", vertelt weddingplanner Jolijn Tigchelaar. Toch is licht aan het eind van de tunnel.

Trouwbranche West-Friesland klimt uit dal - NH Nieuws

In 2020 werd er in West-Friesland twintig procent minder getrouwd dan het jaar ervoor (530 tegenover 632). De grootste daling was te zien in Koggenland, terwijl er in Drechterland juist meer stellen in het huwelijksbootje stapten. En hoewel er in de eerste helft van dit jaar fors meer werd getrouwd, bleef het bij sobere ceremonies. Wie het wel groots wilde vieren stelde het uit. Hieronder het aantal huwelijken per gemeente. Tekst gaat onder de kaart verder.

"Ik heb een stel dat al vier keer de datum heeft uitgesteld. Die staan nu voor volgend jaar juni in de agenda", vertelt de weddingplanner. Ze heeft net als veel anderen uit de trouwbranche een moeilijke tijd achter de rug. "Ik was heel verdrietig. Wanneer krijgen we terug wat we kenden, komt het nog wel terug?" Vlak voor corona bedrijfspand gehuurd Ook bloemstylist Marit van Deventer kan erover meepraten. "Het was een heel onzekere tijd. Ik had in januari vorig jaar getekend voor een bedrijfspand, en betaal al een jaar eigenlijk voor niks. Ik ben in de tussentijd wat anders gaan doen en ben een nieuw bedrijf gestart waar ik zijdebloemen verkoop. Dus ik heb het wel gemist." In Enkhuizen organiseren weddingplanner Jolijn en haar collega's een fotoshoot voor promotiemateriaal. Julian Gutter en Natalia Alache fungeren in trouwkleding als gelegenheidsmodellen. Zij zouden eigenlijk in augustus trouwen. Maar de familie van de Chileense Natalia kan door corona niet naar Nederland komen, en dus hebben ze hun huwelijk uitgesteld naar volgend jaar ."Dat is niet fijn. Maar nu we het verplaatst hebben, is het ook rustig. We hebben alles al geregeld. Het verschuiven is jammer, maar aan het eind van de dag wil je dat iedereen er is", vertelt Julian.

Trouwfoto Michel en Brenda Hoek bij de McDonald's - Celia's Fotografie

Trouwfeest bij de McDonald's Het Hoornse echtpaar Brenda en Michel Hoek peinsden er niet over om hun huwelijk te verplaatsen. Ze zochten naar een creatieve oplossing en Brenda vond die twee weken voor hun trouwdatum bij de McDonald's. "We wilden een drive through. En toen reed ik langs de McDrive en dacht: 'dat is leuk'." En zo reed het echtpaar na de ceremonie in het oude stadhuis met hun gasten naar het fastfoodrestaurant met de grote gele M. "Ze hebben alles afgezet, zodat we met een select gezelschap binnen konden bestellen. Er werd muziek gedraaid, confetti, en onze gasten stonden ons op te wachten", vertelt Michel. Geen champagne, of chique diner. "Een Quarter Pounder menu met een icetea", vertelt Brenda lachend. En zo eindigde hun onvergetelijke dacht achter in hun luxe trouwauto met het eten op schoot. Herstel in zicht Voor de twee helft van dit jaar staan vooralsnog weinig trouwerijen gepland. Toch is het optimisme weer helemaal terug, nu de coronacijfers teruglopen en er steeds meer versoepelingen komen. "Er komen weer mooie tijden aan, en ik kan niet wachten tot we weer vol gas mogen", aldus weddingplanner Jolijn. Ook valt het haar op dat er koppels zijn die na corona er juist voor kiezen hun huwelijk groter te vieren dan ze eerder van plan waren. "Ik heb er twee die zeggen: 'we gaan er nu helemaal voor.' En ik heb een ander stel, dat wil vuurwerk, dus daar is vuurwerk voor geregeld."