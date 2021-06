Zafanya (12) heeft tics door Tourette: "Het is niet alleen een scheldziekte"

Ze is nog maar een puber, maar vertelt over haar syndroom alsof ze er jaren voor gestudeerd heeft: Zafanya (12) uit Schoorl heeft Gilles de la Tourette. Ze is één van de gezichten vandaag tijdens de Europese dag van Tourette. "Ik heb het gevoel dat ik niet altijd geaccepteerd wordt."

Sinds ze vier is heeft Zafanya de tics. Het begon met het nadoen van dieren. "Dat is misschien normaal voor een kind, maar als je ouder wordt, denken mensen wel, dit is raar", vertelt ze aan NH Nieuws in haar klas van haar basisschool in Bergen.

Op haar tiende werd het syndroom officieel gediagnosticeerd. Ze knijpt met haar ogen, zegt soms ineens broccoli, wappert met haar handen of beweegt haar nek naar achter, maar scheldt niet. "Veel mensen vragen dat, maar Tourette is veel meer dan een scheldziekte."

Door dit onbegrip bij onder andere klasgenoten is haar schooltijd niet per se heel makkelijk geweest. "Oudere kinderen hebben me weleens nagedaan. Terwijl ik juist tegen ze opkeek. Dat tekent me wel."

Beste vriendin

Gelukkig heeft ze een vriendin die haar begrijpt. Roos: "Dan doe ik alsof ik ook moe ben en gaan we samen een filmpje kijken op de bank, in plaats van drukke of gekke dingen doen. Ik vind het eigenlijk wel stoer dat mijn beste vriendin anders is dan anderen."

Ze zitten allebei in groep acht en zijn dus bezig met de eindmusical. Voor Zafanya niet spannend, want ze heeft ook een rol in de landelijke musical van The Sound of Music. "Juist als ik het podium opga, kan ik mijn tics uitzetten", zegt ze trots.

Bekijk het hele interview met beide vriendinnen hieronder.