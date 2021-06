Velsense Pierloop gaat weer niet door

De Pierloop in Velsen gaat voor de tweede keer op rij niet door. Dat meldt RTV Seaport . Net als vorig jaar annuleert de organisatie het evenement dat op zondag 12 september zou plaatsvinden vanwege onzekerheden rondom het coronavirus. De 28ste editie van de loop is een jaar uitgesteld.

Hoewel demissionair minister Hugo de Jonge eerder de hoop uitsprak dat Nederland in september van de coronamaatregelen af is, neemt de organisatie volgens de omroep uit Velsen liever geen risico. Het zou nu alle energie steken in de organisatie van de Pierloop Velsen 2022, op zondag 11 september.

Deelnemers konden zich op verschillende onderdelen van de loop inschrijven. Voor volwassenen was er de vijf, tien of vijftien kilometer. De jeugd mocht 2,5 kilometer afleggen, en de 'guppenloop' voor de allerkleinsten was 850 meter.

Alle afstanden zouden starten bij bij het Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach Hotel IJmuiden.