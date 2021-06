Stel viert trouwfeest bij de McDonald's: 'We aten een hamburger in de Porsche'

"Of je nou van links naar rechts of omgekeerd leest, de datum blijft hetzelfde. Mooier kan je het niet hebben", legt Michel uit. Brenda vult lachend aan:"Ik ben niet ten huwelijk gevraagd, maar hij zei: 'wat vind je van die datum?'. Dus ik zei: 'prima'."

In de eerste helft van 2021 werd weliswaar meer getrouwd dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar dat gebeurde vooral sober. Wie wel een uitgebreid feest wilde vieren, stelde het uit. Maar Brenda en Michel hadden een datum waar ze niet vanaf wilde wijken: 12-02-2021. Het is namelijk een palindroom.

Maar naarmate de datum dichterbij kwam bleek ook hun plannen voor een drive through huwelijk door de coronamaatregelen niet haalbaar. "Ik reed langs de McDrive en dacht: leuk. Dat was het enige wat mogelijk was om toch nog wat met elkaar te doen", vertelt Brenda die vervolgens gelijk Michel opbelde. "We hebben toen een mail gestuurd, en er werd enthousiast op gereageerd."

En dus kon de bijzondere dag doorgaan op ook nog eens een mooie winterse dag met sneeuw. Na de ceremonie in het oude stadhuis van Hoorn reed het echtpaar met hun gasten naar het fastfoodrestaurant. "Ze hebben het binnen voor ons afgezet, zodat we met een select gezelschap mochten bestellen. Er werd muziek gedraaid, er was confetti. Onze gasten stonden ons binnen op te wachten."

Quarter Pounder met icetea

Het echtpaar kijkt er mee veel plezier op terug. "We zaten allemaal in de auto op de parkeerplaats te eten", vertelt Brenda met een grote glimlach. Niks geen groots diner of champagne. "We zaten met een Quarter Poundermenu en een icetea in de Porsche."

Ook voor de gasten is het een verhaal dat nog tot in lengte van dagen zullen vertellen. "Ze vonden het hilarisch. Iedereen zei ook: 'we vinden het echt wat voor jullie.' Dat was heel grappig. En daarna gingen we allemaal naar huis."

Later nog groot feest

Toch komt er nog wel een feest zodra de coronamaatregelen het toelaten vertelt het echtpaar. "We hadden al een feestlocatie. Dus het volgt dit jaar of volgend jaar. Je hebt toch een bepaald idee van zo'n dag. Alles is anders gelopen dan we hadden bedacht, maar we gaan het nog eens dunnetjes overdoen. "