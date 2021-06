Duizenden automobilisten zetten dorp met 900 inwoners dagelijks op zijn kop

In Beinsdorp, een van de kleinste dorpen van Haarlemmermeer, krijgen de bijna 900 inwoners dagelijks te maken met enorme verkeersdrukte en overlast. Tijdens de spits zorgt het sluipverkeer voor flinke files en wanneer het er rustig is rijden automobilisten de bewoners bijna voor hun sokken.

Het gaat om de Venneperweg en de Hillegommerdijk, een stuk waar je normaal gesproken 30 kilometer per uur mag rijden. Weggebruikers hebben daar maling aan, zo blijkt uit metingen van de gemeente: maar liefst 97% van de automobilisten rijdt te hard. Al in 2017 schrijft de gemeente Haarlemmermeer in een visie dat dorpen als Beinsdorp en Zwaanshoek onder het doorgaand verkeer 'zuchten'.

Dorpsraad verkeerscommissie

Maar tot op de dag van vandaag zijn er enkel versmallingen op de Venneperweg, op de Hillegommerdijk staat een oude flitspaal die niet meer werkt.

De bewoners van de Venneperweg en Hillegommerdijk zijn het zat, dagelijks hebben ze last van het verkeer in het dorp. De dorpsraad van Beinsdorp heeft daarom de verkeerscommissie uitgebreid. Raymond Wigmore is daarom ook onlangs aangesloten en vertelt dat de bewoners vooral last hebben van het sluipverkeer tussen Lisse, Lisserbroek en Hillegom: "Mensen willen alle stoplichten in Hillegom vermijden en rijden daarom over de dijk naar Hillegom. Daarnaast zie je dat tijdens de spits veel verkeer vanuit Hillegom, via de Venneperweg naar de snelweg bij Nieuw-Vennep rijden."

Wendy Rutten en haar buurjongen Ties Chaudron herkennen het probleem en hebben automobilisten de afgelopen weken op een ludieke manier op hun gedrag gewezen. Met een nepflitser en een houten verkeersbord brengen ze bij automobilisten onder de aandacht dat ze te hard rijden. "Veel auto's gaan echt zachter rijden als ze mij zien staan", vertelt Ties. "Het is hier echt gevaarlijk, als kinderen hier onder een auto komen zijn ze echt plat als een dubbeltje."

