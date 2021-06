Politie zoekt twee verdachten van het doden en dumpen van twee geiten

In de buurt van het Streekbos in Bovenkarspel zijn zaterdagavond twee dode geiten gevonden. Ze zijn waarschijnlijk gedood en daarna gedumpt.

Op de plek waar de twee dode geiten zijn gevonden is forensisch onderzoek gedaan. De politie onderzoekt of de geiten ook mishandeld zijn voordat ze zijn gedood. De geiten worden onderzocht.

De politie is op zoek naar twee mannen die gezien werden in de buurt van de plek waar de geiten gevonden werden. Zij zouden zich verdacht hebben gedragen, en zijn weggereden in een donkergrijze bus.

