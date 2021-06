Met een uitkering een eigen bedrijf starten: Saffira uit Hoorn ging de uitdaging aan

Saffira Lorraine Parker uit Hoorn raakte haar baan kwijt en kwam in de WW terecht. Maar bij de pakken neerzitten, was voor haar geen optie. Ze zag het vooral als kans om aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer. Ruim een jaar geleden begon ze een gespecialiseerde schoonmaakservice.

Saffira moest een speciale test doen om te kijken of ze geschikt zou zijn voor het ondernemerschap. Toen dat positief uitpakte, keek ze samen met een adviseur naar de kansen en mogelijkheden en stelde een ondernemingsplan op. "Je hebt niet altijd tips nodig, maar het is vooral belangrijk dat ze je serieus nemen en meedenken", aldus de jonge ondernemer.

Inmiddels is zij alweer ruim een jaar aan de slag als zelfstandige met een eigen bedrijf op het gebied van schoonmaakservice. Waarbij zij naar eigen zeggen 'mensen ontzorgt', 'mensen inspireert' en 'mensen verrast om meer vrije tijd en blije tijd te creëren'.

Maar het was geen gelopen race, corona gooide roet in het eten waardoor zij haar werkzaamheden niet volledig kon uitvoeren. Daarom is ze in de tussentijd een cursus gaan volgen tot 'organizer'. Dit om haar kennis en vaardigheden verder uit te bereiden. "Het gaat bij Cleaner & Happier niet alleen om wat je doet, maar ook om hoe je het doet. Het schoonmaakwerk en interieur verzorgen, maar daarnaast ook om het organiseren en de happier times coaching."

Verschillende dingen uitproberen

De Hoornse vindt het fijn dat je als zelfstandig ondernemer de vrijheid hebt om verschillende dingen uit te proberen, want in organiseren blijkt haar passie te liggen. Na een carrière in de reissector, weet zij namelijk als geen ander wat goede dienstverlening inhoudt. Het schoonmaakwerk hoopt zij spoedig achter zich te kunnen laten en volledig aan de slag te kunnen als 'organizer. "Achteraf had ik misschien direct met die dienst moeten beginnen", zegt Saffira.

Toch sluit de Hoornse een toekomst als conceptdenker/maker, het werk dat zij voorheen deed bij een groot bedrijf, ook niet uit. Maar mocht ze dat werk weer oppakken, dan doet ze dat niet meer in loondienst.