Buurvrouw in de bres voor man die auto al drie weken niet kan terugvinden

Volgens zijn buurvrouw is de man al wat ouder en woont hij alleen. “Hij is echt helemaal alleen en ik zie ook nooit familie komen. Omdat hij wat ouder is en niet alles snapt, help ik hem nu hiermee. Dan kom je erachter hoe eenzaam iemand is. We hielden hem sowieso al in de gaten, maar nu houden we meer contact.”

Ze heeft de gemeente en de politie al ingelicht en een bericht geplaatst op Facebook in de hoop de auto weer snel terug te vinden. Volgens haar buurman heeft hij bij het IJsselmeer gelopen en door Hoorn zelf. “Hij is teruggegaan naar waar hij dacht waar hij stond. Hij heeft nog een paar keer op zijn afstandsbediening lopen drukken. Die arme man doet al een paar weken zonder auto. Die moet gewoon gevonden worden”, aldus de buurvrouw.

Op Facebook staat te lezen dat de auto nog niet is gevonden door de politie en ook niet is weggesleept.

Het gaat om een grijze Hyundai i20 uit 2014. Vanwege privacy kon de politie niets zeggen over de auto. De gemeente heeft nog niet gereageerd.