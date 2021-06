Gemeenten gaan schulden slachtoffers toeslagenaffaire niet overnemen

De gemeenten Hilversum en Gooise Meren gaan de slachtoffers van de toeslagenaffaire niet verder helpen door hun schulden voorlopig over te nemen. De schulden zijn wel al 'bevroren', maar blijven wel nog staan tot het Rijk ze helemaal kwijtscheldt. Daar moeten de slachtoffers nog even op wachten.

Enkele honderden Gooise ouders zijn, samen met tienduizenden in Nederland, slachtoffer van de toeslagenaffaire. De affaire gaat om een keiharde fraudejacht van de Belastingdienst. De ouders werden onterecht als fraudeur bestempeld en moesten soms tot wel tienduizend euro aan 'onterecht' verkregen kinderopvangtoeslag terugbetalen. Dat bracht veel ouders in de financiële problemen. Het gaat om zeker 156 Hilversumse gezinnen en zeker 65 gezinnen uit Gooise Meren.

Het kabinet bood begin dit jaar excuses aan aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire en besloot dat de publieke schulden van de slachtoffers kwijtgescholden zouden worden. Onlangs werd ook toegezegd dat de private schulden kwijtgescholden worden. Snel gaat dat allemaal niet: het gaat waarschijnlijk nog tot het eind van de zomer duren voordat alle slachtoffers definitief uit de schulden zijn.

Geen extra hulp gemeenten

Begin mei besloot de gemeente Rotterdam alle schulden van de betrokken slachtoffers over te nemen. De lokale fracties van de SP en GroenLinks van Hilversum en de D66-fractie van Gooise Meren hebben geprobeerd hun gemeenten daartoe ook te bewegen. Ze hebben zorgen om de slachtoffers en hopen dat ze ontzorgd kunnen worden als de gemeente nu al de publieke en private schulden kwijtscheldt. Als dat niet nu al gebeurt, vrezen ze dat de slachtoffers verder in de problemen komen door incasso's en beslagleggingen.

Hilversum en Gooise Meren gaan dat echter niet doen. Hilversum stelt goed contact te hebben met de slachtoffers van de toeslagenaffaire en al te helpen waar dat kan, maar denkt dat het met het overnemen van de schulden de gedupeerden niet goed kan helpen. "De publieke schulden worden al kwijtgescholden, daar is het Rijk mee bezig. Dat gaat ook gebeuren met de private schulden. Daar wordt nu aan gewerkt en we verwachten aan het eind van de zomer goed nieuws", zegt wethouder Annette Wolthers. "Als wij nu willen helpen, moeten we zelf kosten maken, terwijl het al opgelost gaat worden. Dat lijkt mij onwenselijk."

Probleem verplaatsen

Gooise Meren geeft nagenoeg hetzelfde argument om de schulden van de slachtoffers van de toeslagenaffaire niet over te nemen. "Door het overnemen van de schulden, ontstaat er een vordering van de gemeente op de gedupeerden. Wij achten deze situatie niet wenselijk, maar ook niet nodig omdat de Belastingdienst werkt aan een oplossing", laten burgemeester en wethouders weten. "Het is maar de vraag of we het probleem als gemeente zouden oplossen. Het lijkt erop dat we het probleem alleen tijdelijk zouden verplaatsen."

Ook Gooise Meren laat weten goed contact te hebben met de slachtoffers van de toeslagenaffaire en helpt waar dat kan. Van de 65 slachtoffers krijgen er nu 5 financiële steun van de gemeente omdat de nood te hoog was.