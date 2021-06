Waar komt de term 'tuig van de richel' nou eigenlijk vandaan?

Het is een populaire aanduiding: tuig van de richel. Premier Rutte gebruikte het bijvoorbeeld om de Zaanse treitervloggers te beschrijven in 2016, en politicus Geert Wilders gebruikte het afgelopen week nog om journalisten te beschrijven. Maar waar komt die term nou eigenlijk vandaan?

Waar 'tuig van de richel' precies zijn oorsprong vindt, is niet duidelijk. Aannemelijk is dat de term is ontstaan vanuit de Amsterdamse Schouwburg. Volgens Frans Blom, professor in Nederlandse Letterkunde en expert op het gebied van de Schouwburg, zou het zomaar kunnen dat de term voortkomt uit een specifieke groep mensen die het theater bezochten.

"Deze mensen konden geen loge van drie gulden betalen, maar betaalden wel iets meer dan de staanplaatsen voor het laagste volk beneden in het 'ruim', voor vier stuivers", aldus Blom. Deze mensen hingen of zaten voor zeven stuivers op de richels van de steile tribunes.

