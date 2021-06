Noord-Holland NL V Acteur Serge-Henri Valcke gaat liever zijn eigen weg

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat acteur en fotograaf Serge-Henri Valcke. De Belgische acteur, inmiddels alweer tientallen jaren in Amsterdam woont, werd in ons land bekend door zijn rollen in In de Vlaamsche Pot en Baantjer.

Valcke in de schmink voor zijn rol in Baantjer - AT5

Zijn eerste grote rol speelde Serge-Henri Valcke in z'n blote kont, in een toneelstuk van toneelschrijver Arrabal. Valcke en zijn collega's zorgden voor een grote rel. "Het was voor het eerst dat er naakt was op het toneel in Brussel. Dat was heftig. Er stond politie buiten." Niet alleen het publiek moest eraan wennen, Valcke zelf ook. Maar het stuk bleek wel een succes. En het bracht Valcke ook verder. Raar mannetje Valcke's eerste taal is Frans, maar ook het Vlaams beheerst hij goed. Zo werd hij ook in Nederland gevraagd voor rollen. "Ik heb eigenlijk drie carrières gehad", legt Valcke uit.

Quote "Ik wil nooit echt ergens bij horen" Serge-henri Valcke, acteur

"Ik ben begonnen in het Frans. Daarna kwam de Vlaamse carrière, die gaat nog steeds door. En dan heb ik mijn Nederlandse carrière." "Dat is misschien ook wel kenmerkend voor mij, dat ik nooit ergens echt bij wil horen. Ik ben een raar mannetje, een loner heet dat. Dat is een bewuste keuze." Naast zijn werk als acteur, was Valcke ook druk in de weer als fotograaf. Zijn moeder was hoedenmaakster. Door de modebladen die hij thuis las, wilde Valcke in eerste instantie modefotograaf worden. Hij volgde een opleiding tot fotograaf, maar het acteren kreeg de overhand. Later kon hij dat mooi combineren door castingfoto's te maken van collega's. "Ik heb ze allemaal gehad, van Monique van der Ven tot Tygo Gernandt. Iedereen kwam voor foto's omdat ze hier op hun gemak waren. Je kwam bij een collega. Je drinkt een glaasje wijn of een kopje koffie. En iedereen is relaxed."

Castingfoto Tygo Gernandt - Serge-Henri Valcke

Op een gegeven moment was Valcke klaar met het toneel: de lange ritten door het land, files, laat thuis, bijna geen privéleven meer, 150 keer hetzelfde spelen, hij had er genoeg van. Dat was met film en televisie anders. En zijn bekendheid groeide daarmee. Eerst dankzij de speelfilm Amsterdamned. Met latere rollen in tv-serie als In de Vlaamsche Pot en Baantjer groeide zijn faam alleen nog maar meer. Maar die bekendheid had ook een negatieve kant. "Door mijn rol in In de Vlaamsche Pot kreeg ik meteen een stempel. Dan ben je dat mannetje. In Nederland belandde ik meteen in het laatje vrolijke nichten. Daar had ik in België geen last van. Gelukkig kwam daarna Baantjer en vlakte dat imago een beetje af." Dat mensen hem nog steeds kennen, noemt Valcke 'een cadeautje'. "Het betekent dat je het redelijk goed gedaan hebt. In de tram roept de conducteur nog wel eens: En nu d'r uit!" En dat was weer de oneliner waarmee Valcke als commissaris Buitendam Baantjer iedere keer de deur wees. Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen.