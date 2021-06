Nieuw wijkcentrum brengt studenten en kwetsbare ouderen samen

De Hoornse wethouders Kholoud al Mobayed en Samir Bashara hebben afgelopen vrijdag een samenwerkingscontract ondertekend voor een nieuw wijkleercentrum in Zwaag, waar MBO-studenten lichte ondersteuning en hulp aan wijkbewoners kunnen leveren. De leerlingen brengen hun opleiding direct in praktijk en volgens Claudia Heerens van het Horizon College is daar een flinke behoefte aan. "De aanmeldingen stromen al binnen."

Het nieuwe centrum aan de Kerkelaan in Zwaag is een initiatief van het Horizon College, de gemeente Hoorn en zorgorganisaties WilgaerdenLeekerweideGroep en Omring. Nadat er in de regio al meerdere soortgelijke centra succesvol bleken, spande de gemeente zich in om ook in Hoorn een te realiseren.

MBO-studenten brengen hun opleiding in de praktijk door in het nieuwe centrum lichte hulp en ondersteuning te bieden aan iedereen, die zich aanmeldt. "Zij kunnen in veel situaties het leven van kwetsbare inwoners net even makkelijker maken", vertelt de Hoornse wethouder Kholoud al Mobayed. "Daarnaast willen inwoners ook graag de studenten helpen bij hun opleiding. Dat is zo mooi om te horen."

Vraag naar zorg groeit

Volgens de betrokken zorgorganisaties stijgt de vraag naar ondersteuning en zorg voor thuiswonende ouderen. Zij hebben vaak geen groot netwerk op wie zij een beroep kunnen doen, waardoor de kans op eenzaamheid groter wordt. Het wijkleercentrum speelt daar volgens de gemeente goed op in.

De inwoners kunnen zelf bepalen welke zorg of ondersteuning zij nodig hebben. Dat kan variëren van het halen van boodschappen tot het samen doen van activiteiten. De zorg en ondersteuning wordt iedere doordeweekse dag tussen 8.30 uur en 16.30 uur aangeboden. Om een goede koppeling te maken tussen inwoner en student wordt gevraagd om vooraf aan te melden.

"Door vraag en aanbod slim te matchen, kan de student zijn kennis en vaardigheden ontwikkelen en kan de cliënt geholpen worden. Zo krijg je een leersituatie waarbij praktijk en theorie meer samen komen en op elkaar aansluiten", zegt Frank Sitaram, opleidingsmanager van het Horizon College.