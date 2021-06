De Peiling: Voetbalclubs moeten meer doen aan LHBTI-acceptatie

Tot op heden is er geen enkele openlijk homo-of biseksuele betaalde voetbalspeler in de Nederlandse competitie. Homo-onvriendelijke spreekkoren, machocultuur en de rol van de media zijn voor profvoetballers reden om in de kast te bllijven meldt de NOS . Hoe zit dat bij jou op de voetbal-of sportclub? Is het veilig om te zijn wie je bent? Zou jij een homoseksuele medespeler steunen? Wat kan er volgens jou worden gedaan om de acceptatie van LBTI-ers te bevorderen?

Uit een enquete van de Alliantie Gelijkspelen en het Mulier Instituut blijkt dat profvoetballers een ruime onvoldoende geven aan de acceptatie van homo-en biseksualiteit in de mannelijke voetbalwereld. Zeven op de tien spelers zeggen de voetbalwereld als homo-onvriendelijk te ervaren.

Homoacceptatie

Stephan Hakkers van de Alliantie Gelijkspelen zegt: "41 procent geeft aan dat discriminatie regelmatig voorkomt, bijna de helft van de spelers verwacht dat het moeilijk is om uit de kast te komen, het cijfer dat men geeft aan homoacceptatie in voetbal is een 4,6. Daar doen we het niet voor."

Draagvlak

Ook blijkt uit de enquete dat negen op de tien spelers aangeeft aan dat ze een homoseksuele medespeler zouden steunen. "Bij de spelers zelf is er een groot draagvlak. We zien ook wel een kentering. Uitsluiting staat de afgelopen 1,5 jaar hoger op de agenda in de sport. Zelfs in coronatijd hebben wij het drukker gekregen, dus het heeft de aandacht, "aldus Stephan Hakkers.

Podcast

Waarom is het zo moeilijk om in de voetbalwereld uit de kast te komen? Die vraag staat centraal in de nieuwe podcast De Schaduwspits, waarin NOS-collega's en lhbti'ers Rivkah op het Veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens op zoek gaan naar de 'schaduwspits' en zijn ervaringen.