Nabestaande MH17-ramp: "Littekens zijn geheeld en worden weer opengereten"

Vandaag start de inhoudelijke behandeling van het MH17-proces in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol. Hoewel de verdachten niet fysiek aanwezig zullen zijn, is het volgens nabestaande Robbert van Heijningen een stap in de richting van gerechtigheid. "Het is een dag waar lang naar is uitgekeken. Eindelijk begint de inhoudelijke behandeling van het proces, en daar wachten we eigenlijk al heel lang op."

Robbert verloor bij de ramp zijn broer, schoonzus en neefje uit Hilversum. Hij vertelt bij NH Radio dat hij ondertussen het verdriet een plekje heeft gegeven, maar dat het proces emotioneel zwaar zal worden. "Ik ben in staat om verder te leven met het verdriet, je zal ook wel moeten, want je moet weer verder. Het grote verdriet is verwerkt, maar het komt weer in klein verdriet collectief terug bij de nabestaanden, omdat littekens die zijn geheeld weer open worden gereten."

Het inhoudelijke proces zal naar verwachting maanden gaan duren. Robbert zal zelf in september gebruikmaken van zijn spreekrecht. "Ik wil de rechters en advocaten in de ogen kunnen kijken. De verdachten gaat niet lukken, want die zijn er niet bij." Volgens Robbert is dat begrijpelijk: als de verdachten voet op Nederlandse bodem zetten, zullen ze waarschijnlijk worden opgepakt en langere tijd niet terug kunnen naar hun thuislanden, Rusland en Oekraïne.

Reconstructie

Op vliegbasis Gilze-Rijen staat een reconstructie van het vliegtuig. Het bezoeken daarvan was voor Robbert emotioneel beladen. "Je ruikt als het ware de dood, je ruikt de angst waar ze misschien nog in hebben gezeten in de seconden tussen het hoge geluid van het ontploffen van de raket en het neerstorten. Je ziet ook echt de brokstukken die in de cockpit terecht zijn gekomen, je ziet alles. Je beleeft het als het ware."

