Waarom vrijwilligers als Wendy cruciaal zijn voor de EK-wedstrijden in Amsterdam

De Johan Cruijff ArenA kleurt even geen rood-wit, maar 'UEFA-blauw'. In de hoofdstad zijn ze zo goed als klaar voor de vier wedstrijden die zij mogen 'hosten' aankomend Europees Kampioenschap. Cruciaal daarbij zijn de 884 vrijwilligers, waaronder Wendy Jongerden uit Huizen.

De taken die vrijwilligers invullen rondom de wedstrijden in Amsterdam lopen gigantisch uiteen. "Ik zorg ervoor dat al die vrijwilligers het naar hun zin hebben, een hapje en een drankje krijgen en weten wat er van ze wordt verwacht." Andere vrijwilligers zijn actief als aanspreekpunt voor fans, sommigen begeleiden de ballenjongens en anderen draaien mee bij de dopingcontroles.

Normaal werkt Wendy bij het UWV, maar sinds begin mei is ze twee à drie dagen druk als vrijwilliger rondom het EK. "Ik heb er zelfs vakantiedagen voor over", vertelt ze lachend. "In totaal draai ik ongeveer twintig shifts en als extraatje mag ik ook nog meedoen aan de vlaggenceremonie voor twee wedstrijden."

Voor haar is het dan ook wel duidelijk hoe cruciaal zij als vrijwilliger is. "Zonder vrijwilligers is zo'n event door heel Europa onbetaalbaar en dus onmogelijk." Toch is het werk als vrijwilliger niet niks: veel medewerkers krijgen zelfs geen seconde voetbal mee op de wedstrijddagen. "Dit kost tijd, dat kost geld, maar je doet het voor de onvergetelijke ervaring."

Oranje kampioen?

Voor Wendy is het de tweede keer dat ze bij zo'n groot toernooi actief is en het resultaat bij haar eerste ervaring stemt gerust. "De eerste keer dat ik bij zo'n groot evenement meedraaide was de 'WEURO' (Europees Kampioenschap voor vrouwen in 2017, red.), toen werden we kampioen. Het zou natuurlijk super zijn als dat deze keer ook lukt", sluit Wendy positief af.