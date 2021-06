Jonge voetballers warmen alvast op voor EK voetbal tijdens Oranjefestival

Frenkie de Jong is de favoriet en over de kansen van Oranje op de eindzege wordt getwijfeld. Vanmiddag werd bij voetbalvereniging JVC Julianadorp het Oranjefestival gehouden. Een voetbalfeestje van de KNVB voor de jeugd om alvast een beetje in de EK-stemming te komen.

"Het draait vandaag om plezier", zegt jeugdvoorzitter Desmond de Graaf. "We willen gewoon dat ze lekker kunnen voetballen, lekker ontspannen. De spelers van het eerste zijn komen helpen, die krijgen een groep van acht kinderen en die gaan er een leuke middag van maken."

Eerste

Julianadorp is één van de eerste clubs in Noord-Holland die het festival organiseert. Volgende week zijn er op meer plekken van dit soort voetbalfeestje te vinden. "Het is een festival vanuit de KNVB om de jongste jeugd meer aan het voetballen te krijgen", legt De Graaf uit. "Ze liggen misschien liever op de bank met een Playstation. De KNVB en wij ook vinden dat er meer gesport moet worden."

Met bijna vijftig jonge deelnemers is de opkomst vanmiddag zeer positief. Over de kansen van Oranje zijn de jonge voetballers wat minder enthousiast. "De groepsfase komen we wel door, maar daarna wordt het lastig", zegt de één. "We missen Virgil van Dijk en Ronald Koeman", sombert een ander. Het mag de stemming niet drukken, op de velden van JVC is vooral gejuich te horen.