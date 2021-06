Twee personen aangehouden na ruzie op Waagplein

De twee personen zijn inmiddels vrijgelaten, zegt een woordvoerder van de politie. Zij blijven nog wel verdachten in de zaak.

Volgens horecaondernemer Sil Vendel, wiens zaak op het plein zit, ging het om een storm in een glas water en was de rust snel wedergekeerd. Gisteren was tevens de eerste dag dat horecazaken ook binnen gasten mochten ontvangen, en dat ze tot 22.00 uur open mochten blijven. "Het was een fantastisch mooie en gezellige dag voor iedereen, dus het was wel jammer dat dit de afsluiting was", aldus Vendel.