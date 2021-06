Goud en zilver voor Noord-Hollandse para-atleten op slotdag EK

Op de laatste dag van het EK para-atletiek in het Poolse Bydgoszcz hebben twee Noord-Hollanders een medaille gepakt. Noëlle Roorda uit Amstelveen won goud bij het speerwerpen en de Haarlemse Nikita de Boer greep het zilver op de 5.000 meter.

Roorda gooide bij het speerwerpen in de F46-klasse een afstand van 39,72 meter. Met dat persoonlijk record kwam ze bijna drie meter verder dan haar naaste concurrente.

Voor Nikita den Boer was het zilver op de 5.000 meter in de T54-klasse haar tweede medaille. Gisteren pakte ze al het brons op de 800 meter. De Haarlemse kwam een kleine twee seconden te kort voor het goud.

Gisteren wist Cheyenne Bouthoorn uit Huizen in de T36-klasse goud te winnen op de 100 meter. In een tijd van 14,86 seconden deed ze dat in een persoonlijk record.